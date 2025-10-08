Michoacán

Habrá sanciones por uso indebido de razers y vehículos todo terreno en Coahuayana

Arturo Molina
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades municipales de Coahuayana advirtieron a los conductores de vehículos tipo Razer, side-by-side y similares, para que eviten circular a exceso de velocidad y sin equipo de protección dentro del poblado y la zona de playa, debido al creciente número de accidentes y riesgos que esta práctica representa para la población.

De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en los últimos días se ha detectado la circulación de este tipo de unidades por calles y zonas urbanas de Coahuayana, a pesar de que no están diseñadas para vialidades urbanas o semiurbanas, ya que pueden perder estabilidad en asfalto, generar ruido, polvo y poner en peligro a peatones y motociclistas.

Las autoridades precisaron que no se prohíbe el uso de estos vehículos, sino su mal uso dentro de zonas pobladas. En respuesta, se habilitó un espacio controlado en la zona de playa, hacia las últimas enramadas, donde no hay presencia de personas ni fauna costera, para que los propietarios puedan utilizarlos de forma segura y responsable.

Asimismo, se recordó que no toda la franja costera está autorizada para circular, ya que el tránsito libre puede causar daños a la fauna marina, atropellamientos o afectaciones al equilibrio ambiental.

Protección Civil informó que ya se han registrado accidentes y volcaduras, en los que los golpes más graves han sido en la cabeza, debido a la falta de casco y equipo de seguridad. Por reglamento, la conducción irresponsable, el exceso de velocidad o el uso sin protección son motivos de infracción o decomiso del vehículo.

Las dependencias municipales de Protección Civil, Policía, Tránsito y Seguridad Pública exhortaron a los conductores a respetar las normas y evitar prácticas peligrosas, como “terrenear” dentro del pueblo, especialmente durante la temporada de lluvias.

“No se trata de prohibir, sino de prevenir accidentes y salvar vidas”, enfatizaron las autoridades al reiterar el llamado a la conciencia y a la conducción responsable.

En la región de Morelia se han registrado al menos dos accidentes recientes relacionados con el uso de los razers a exceso de velocidad, todos ellos con víctimas mortales.

