Habrá sanciones por uso indebido de razers y vehículos todo terreno en Coahuayana

Asimismo, se recordó que no toda la franja costera está autorizada para circular, ya que el tránsito libre puede causar daños a la fauna marina, atropellamientos o afectaciones al equilibrio ambiental.

Protección Civil informó que ya se han registrado accidentes y volcaduras, en los que los golpes más graves han sido en la cabeza, debido a la falta de casco y equipo de seguridad. Por reglamento, la conducción irresponsable, el exceso de velocidad o el uso sin protección son motivos de infracción o decomiso del vehículo.

Las dependencias municipales de Protección Civil, Policía, Tránsito y Seguridad Pública exhortaron a los conductores a respetar las normas y evitar prácticas peligrosas, como “terrenear” dentro del pueblo, especialmente durante la temporada de lluvias.

“No se trata de prohibir, sino de prevenir accidentes y salvar vidas”, enfatizaron las autoridades al reiterar el llamado a la conciencia y a la conducción responsable.