Habrá sanciones por uso indebido de razers y vehículos todo terreno en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Autoridades municipales de Coahuayana advirtieron a los conductores de vehículos tipo Razer, side-by-side y similares, para que eviten circular a exceso de velocidad y sin equipo de protección dentro del poblado y la zona de playa, debido al creciente número de accidentes y riesgos que esta práctica representa para la población.
De acuerdo con la Coordinación Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, en los últimos días se ha detectado la circulación de este tipo de unidades por calles y zonas urbanas de Coahuayana, a pesar de que no están diseñadas para vialidades urbanas o semiurbanas, ya que pueden perder estabilidad en asfalto, generar ruido, polvo y poner en peligro a peatones y motociclistas.
Asimismo, se recordó que no toda la franja costera está autorizada para circular, ya que el tránsito libre puede causar daños a la fauna marina, atropellamientos o afectaciones al equilibrio ambiental.
Protección Civil informó que ya se han registrado accidentes y volcaduras, en los que los golpes más graves han sido en la cabeza, debido a la falta de casco y equipo de seguridad. Por reglamento, la conducción irresponsable, el exceso de velocidad o el uso sin protección son motivos de infracción o decomiso del vehículo.
Las dependencias municipales de Protección Civil, Policía, Tránsito y Seguridad Pública exhortaron a los conductores a respetar las normas y evitar prácticas peligrosas, como “terrenear” dentro del pueblo, especialmente durante la temporada de lluvias.
“No se trata de prohibir, sino de prevenir accidentes y salvar vidas”, enfatizaron las autoridades al reiterar el llamado a la conciencia y a la conducción responsable.
