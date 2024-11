Habrá sanciones para visitantes irrespetuosos en santuarios de mariposa monarca

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la apertura oficial de los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán se esperan miles de visitantes y turistas, por ello, MIMORELIA.COM te brinda algunas recomendaciones para que tu paseo sea consciente e informado.

Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) invitó a respetar el entorno de las mariposas monarca y seguir las siguientes recomendaciones:

No hacer ruido

No tirar basura

No introducir alimentos o bebidas a los santuarios (hay areas designadas para alimentarse)

No fumar

Seguir los senderos autorizados

No usar flash

Además, sugirió a los visitantes que acudan con ropa cómoda y abrigadora, así como apoyar al consumo del comercio artesanal y respetar el hábitat de esta especie migratoria.

“No busquen meterse a otros espacios que no sean los senderos autorizados, porque lugo hay quien quiere pasarse y es patrimonio de la humanidad, y hay que cuidarlo y preservarlo” invitó.

En ese sentido, advirtió a las personas que no respeten las recomendaciones que habrá sanciones pues el reglamento esta señalizado en cada uno de los santuarios.

“Siempre hay sanciones y esas ya las ve el municipio, pero el llamado es a las personas a que no lo hagan, que no digan: no importa pago la multa, que mejor respeten esta manifestación de la naturaleza” mencionó.

Es de mencionar que el 2023 reportó una afluencia de 503 mil visitantes y en 2022 fue de 450 mil, sin embargo, buscan que en este 2024 no se saturen los santuarios, “que puedan disfrutar, pero que no afecte al medio ambiente”, sin embargo, la asistencia este 2024 sería superior a 500 mil turistas.

