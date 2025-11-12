Habrá recorridos en bici por Pátzcuaro, Michoacán, este fin de semana

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las actividades del Festival del Café, Chocolate y Vino 2025, este fin de semana se llevará a cabo una de las experiencias más encantadoras para los visitantes: los recorridos turísticos en bicicleta por el corazón de Pátzcuaro, un Pueblo Mágico lleno de historia, sabores y arquitectura.

Organizados por el proyecto BiCitas Históricas, los paseos están programados para el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre, con múltiples horarios disponibles para adaptarse a todos los gustos: desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche el sábado, y desde el mediodía hasta las 8:00 de la noche el domingo.

Quienes se inscriban podrán elegir entre bicicletas eléctricas o de estilo vintage, ideales para recorrer sin prisa las calles empedradas, plazas y sitios emblemáticos de Pátzcuaro, mientras se empapan del ambiente cultural y del aroma del café y chocolate artesanal que caracteriza a esta celebración.

La dinámica está diseñada para grupos pequeños, por lo que se recomienda reservar con anticipación a través de la cuenta oficial de Instagram @bicitashistoricas, donde también se pueden consultar más detalles del recorrido.

Esta actividad es ideal para quienes buscan una experiencia diferente, ecológica y cercana a la historia de uno de los destinos turísticos más importantes de Michoacán.