Habrá primer Concurso de Carritos Locos en Charo, Michoacán

Charo, Michoacán (MiMorelia.com).- Con entusiasmo y creatividad como protagonistas, el municipio de Charo se prepara para celebrar su Carnaval 2026 con una novedad: el primer Concurso Municipal de Carritos Locos Carnavaleros.

La cita es el próximo 13 de febrero, en el centro del municipio, donde se espera que vecinos y visitantes disfruten de este evento único en su tipo, que busca reunir a familias y grupos de amigos para construir carritos originales y participar en una carrera llena de color y humor.