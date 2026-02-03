Habrá primer Concurso de Carritos Locos en Charo, Michoacán

Charo, Michoacán (MiMorelia.com).- Con entusiasmo y creatividad como protagonistas, el municipio de Charo se prepara para celebrar su Carnaval 2026 con una novedad: el primer Concurso Municipal de Carritos Locos Carnavaleros.
La cita es el próximo 13 de febrero, en el centro del municipio, donde se espera que vecinos y visitantes disfruten de este evento único en su tipo, que busca reunir a familias y grupos de amigos para construir carritos originales y participar en una carrera llena de color y humor.
El presidente municipal Gabriel Molinero, junto con el Gobierno Municipal 2024-2027, hizo una invitación abierta a la población para sumarse a esta celebración, que forma parte de una de las tradiciones más esperadas del año en la región.
Las bases para participar están disponibles en el sitio oficial del ayuntamiento: www.charo.gob.mx, así como mediante un código QR incluido en los carteles promocionales.
