Habrá prórroga hasta octubre para aplicar reforma laboral: Puebla Arévalo

Resaltó que a partir del 1 de octubre ya con la reforma, la Junta de Conciliación y Arbitraje no recibirán más casos, porque a partir de esa fecha se van a dirimir en los centros de conciliación, que tendrán 45 días para solucionarlos y de no hacerlo tendrán que emitir una acta de no conciliación para que puedan entrar en los juzgados laborales, que también tienen una temporalidad para resolverlo y no en años, como sucedía antes.