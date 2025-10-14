Habrá Festival de Pan de Muerto y Chocolate en Zacapu, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Zacapu vivirá una nueva experiencia gastronómica y cultural con la llegada del Primer Festival del Pan de Muerto y el Chocolate 2025, a realizarse del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza Cívica Morelos, en un horario de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

La Dirección de Turismo y Migrantes del Gobierno Municipal lanzó la convocatoria para que panaderos, chocolateros, reposteros, artesanos y gastrónomos locales participen en este evento que busca preservar las tradiciones, fortalecer la economía local y destacar el talento de Zacapu.

El festival está dirigido a habitantes del municipio, que se dediquen a actividades como:

Elaboración de pan tradicional (pan de muerto)

Chocolate artesanal o café

Repostería

Gastronomía (comida típica)

Artesanías

Hasta el momento, y dado que es la primera ocasión en que se realizará, se desconoce qué eventos culturales habrá durante el festival para amenizar los días.