Habrá Festival de Pan de Muerto y Chocolate en Zacapu, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio de Zacapu vivirá una nueva experiencia gastronómica y cultural con la llegada del Primer Festival del Pan de Muerto y el Chocolate 2025, a realizarse del 31 de octubre al 2 de noviembre en la Plaza Cívica Morelos, en un horario de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
La Dirección de Turismo y Migrantes del Gobierno Municipal lanzó la convocatoria para que panaderos, chocolateros, reposteros, artesanos y gastrónomos locales participen en este evento que busca preservar las tradiciones, fortalecer la economía local y destacar el talento de Zacapu.
El festival está dirigido a habitantes del municipio, que se dediquen a actividades como:
Elaboración de pan tradicional (pan de muerto)
Chocolate artesanal o café
Repostería
Gastronomía (comida típica)
Artesanías
Hasta el momento, y dado que es la primera ocasión en que se realizará, se desconoce qué eventos culturales habrá durante el festival para amenizar los días.
Este festival representa una nueva oportunidad para revalorar las raíces culturales del municipio, además de ser una plataforma para impulsar el comercio local durante la temporada de Día de Muertos.
