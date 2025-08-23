Habrá estudios gratuitos para detectar cáncer de mama en estos 7 municipios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El 25 de agosto inicia el despliegue de unidades móviles de mastografía de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) a los municipios de Taretan, Ziracuaretiro, Pátzcuaro, Senguio, Apatzingán, Madero y Morelia, las cuales se mantendrán hasta el día 29 para realizar estudios gratuitos de mama a mujeres de 40 a 69 años.

Una unidad se mantendrá los cinco días en el municipio de Senguio; mientras que en la cabecera municipal de Taretan se instalará los días 25 y 26 de agosto; y los días 25, 26 y 28 atenderá a mujeres en Pátzcuaro.

Los días 28 y 29 de agosto se atenderá a las michoacanas originarias de Apatzingán; en tanto que los días 25, 27, 28 y 29 se realizarán los estudios de mama en Ziracuaretiro; el 27 en la comunidad de Acaten, perteneciente a Madero; y el día 29 será instalada una unidad afuera del antiguo Hospital Civil de Morelia.

Las mujeres interesadas deberán presentarse con su copia del INE, aseadas, rasuradas; sin el uso de cremas, desodorantes, perfumes, talcos o joyas. Muy importante que haya pasado un año de su último estudio.