Habrá cierre temporal en la Siglo XXI por detonaciones controladas este jueves

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 25 de septiembre se realizará un cierre temporal de la autopista Siglo XXI a la altura de la comunidad de La Cortina, en el municipio de Gabriel Zamora, debido a trabajos de ampliación a cuatro carriles que incluyen detonaciones controladas.

De acuerdo con un aviso emitido por el Ayuntamiento de Gabriel Zamora, la intervención sobre la vialidad contempla el uso de explosivos por motivos técnicos, por lo que la carretera libre y la autopista permanecerán cerradas de las 12:00 a las 14:00 horas.