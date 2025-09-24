Habrá cierre temporal en la Siglo XXI por detonaciones controladas este jueves
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 25 de septiembre se realizará un cierre temporal de la autopista Siglo XXI a la altura de la comunidad de La Cortina, en el municipio de Gabriel Zamora, debido a trabajos de ampliación a cuatro carriles que incluyen detonaciones controladas.
De acuerdo con un aviso emitido por el Ayuntamiento de Gabriel Zamora, la intervención sobre la vialidad contempla el uso de explosivos por motivos técnicos, por lo que la carretera libre y la autopista permanecerán cerradas de las 12:00 a las 14:00 horas.
Estas acciones forman parte del proceso de modernización de la autopista Siglo XXI, uno de los principales corredores carreteros del estado, y tienen como objetivo garantizar la seguridad de los habitantes y trabajadores durante las maniobras.
Las autoridades agradecieron la comprensión de la ciudadanía y reiteraron que se trata de una medida preventiva para evitar cualquier tipo de incidente.
rmr