Habrá campaña de promoción permanente "Michoacán se vive"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Josefina Rodríguez Zamora, Secretaria de Turismo, anunció durante la presentación del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia que el motor turístico del estado se consolidará con una estrategia de promoción constante, destacando la implementación de la campaña permanente "Michoacán se vive".

Este esfuerzo busca capitalizar el crecimiento sostenido que ha experimentado el sector en el último periodo.

La Secretaria detalló las cifras que sustentan este impulso:

La llegada de turistas y visitantes que alcanzó la cifra de 6 millones 911 mil 730 personas , lo que representa un incremento en este año del 3.9%.

La cifra anterior se refleja también en la infraestructura aérea y hotelera, con un aumento del 22% en vuelos, 16.4% más de pasajeros, 16% más de oferta hotelera y un notable 4.4% más de turistas internacionales.

Para mantener y potenciar esta inercia, Rodríguez Zamora delineó cuatro acciones prioritarias. Además de la campaña de promoción, se llevará a cabo el gran festival internacional de ciudades patrimonio, buscando atraer turismo cultural especializado. En tercer lugar, se implementará un proyecto integral de infraestructura turística básica que abarcará las siete regiones turísticas del estado, asegurando la calidad de los servicios.

Finalmente, se lanzará una guía de experiencias comunitarias que integrará la oferta de 28 municipios, promoviendo un turismo más inmersivo y descentralizado.

BCT