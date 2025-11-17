Habrá beca del transporte Gertrudis Bocanegra para universitarios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Esta mañana, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reiteró que a partir del 24 de noviembre comenzarán los registros para acceder a la beca de transporte Gertrudis Bocanegra, dirigida a estudiantes universitarios de instituciones públicas.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal explicó que esta beca, anunciada oficialmente por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, otorgará un apoyo económico de mil 900 pesos bimestrales a jóvenes de universidades públicas para facilitar su traslado.

“Es muy relevante, hoy lo presentó la presidenta Claudia Sheinbaum y quisiera hacer lo mismo. Ya lo habíamos anunciado en el Plan Michoacán y hoy se dieron a conocer los lineamientos de forma específica”, expresó Ramírez Bedolla.

En Michoacán se contemplan 121 escuelas públicas con una matrícula total de 98 mil 569 estudiantes, lo que representa una inversión estimada de 769 millones de pesos. Las asambleas informativas y de registro comenzarán también el 24 de noviembre.

Este nuevo programa forma parte del Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, estrategia presentada por la presidenta Sheinbaum el pasado 9 de noviembre desde Palacio Nacional, como respuesta a la ola de violencia registrada en municipios como Apatzingán y Uruapan.

mrh