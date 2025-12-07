Hablemoos, línea telefónica de atención psicológica, ha atendido a casi 4 mil personas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A dos años del lanzamiento de la línea gratuita de atención psicológica Hablemoos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha atendido a un total de 3 mil 716 pacientes, por problemas de ansiedad, depresión, violencia, adicciones e ideas suicidas.

La línea telefónica Hablemoos, lanzada en diciembre de 2023, ofrece contención de crisis y prevención de intentos suicidas, con profesionales del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que brindan apoyo para superar trastornos emocionales como ansiedad, depresión y tristeza.