Hablemoos, línea telefónica de atención psicológica, ha atendido a casi 4 mil personas: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A dos años del lanzamiento de la línea gratuita de atención psicológica Hablemoos, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) ha atendido a un total de 3 mil 716 pacientes, por problemas de ansiedad, depresión, violencia, adicciones e ideas suicidas.
La línea telefónica Hablemoos, lanzada en diciembre de 2023, ofrece contención de crisis y prevención de intentos suicidas, con profesionales del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) que brindan apoyo para superar trastornos emocionales como ansiedad, depresión y tristeza.
Impulsada por la Dirección de Salud Mental, esta estrategia garantiza la atención psicológica inmediata con un servicio activo las 24 horas del día, los 365 días del año, y es operado por un equipo de 12 psicólogos especializados. Los números de contacto son el y el
Toda la información que se proporciona es completamente confidencial y su propósito es ayudar en situaciones de emergencia, además, los profesionales están capacitados para activar la Red de Servicios de Salud Mental de inmediato.
En cuanto a la atención brindada, la línea registró 90 llamadas en 2023, incrementando a mil 926 en 2024 y a mil 700 en lo que va de 2025. El perfil de los usuarios indica que la mayor demanda proviene de jóvenes y adultos de 18 a 40 años, con el 57.4 por ciento, seguidos por el grupo de 40 a 60 años, que representa el 30.8 por ciento.
Los principales trastornos que se atienden son los del humor o afectivos, en un 47.73 por ciento, seguidos de los trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes en un 39.74 por ciento, principalmente, que desencadenan situaciones de ansiedad, depresión, entre otras.
BCT