Habitantes de Contepec hacen entrega de pliego petitorio a edil

Contepec, Michoacán (MiMorelia.com).- Un grupo de campesinos y colonos del municipio de Contepec, se dieron cita en la presidencia con la finalidad de entregar a las autoridades correspondientes, el pliego petitorio que enarbola las peticiones de los pobladores, así lo dio a conocer Teresa Esquivel Pérez, líder del Movimiento Antorchista en la región.

La líder social indicó que la comisión fue recibida y atendida por el edil Enrique Velázquez Orozco, a quien se le planteó la necesidad de dar solución a diferentes problemáticas que se tienen en el municipio, entre las que se encuentran el apoyo con fertilizante para los campesinos, arreglo de caminos para el transporte seguro de la cosecha, mejoramiento de vivienda, así como la introducción de red de drenaje y eléctrica en diferentes colonias y comunidades.

“Así como en Contepec, muchos municipios reciben los pliegos petitorios de los pobladores, pues las necesidades que en ellos se plantean son las mismas en todo el estado y además las de urgente necesidad, como la introducción de drenaje y luz, o el apoyo a los campesinos que en los últimos años se ha visto gravemente afectado”, indicó Esquivel Pérez.

Agregó que el presidente dijo que se revisaría, en un primer momento, el apoyo de fertilizante para los productores, pero sin hacer ningún compromiso, lo mismo al indicar que funcionarios de Obras Públicas acudirían a algunas de las colonias a hacer los recorridos para revisar la situación en la que se encuentran.

“La comisión que hoy se presentó regresará en dos semana, y quizá con más gente, para revisar cuál ha sido el avance de las demandas que se han planteado, pues en esta ocasión no hemos recibido un compromiso concreto por lo que seguiremos acudiendo hasta que se resuelvan las necesidades de la gente, que además son demandas que no deberían de existir, pues el gobierno tiene la obligación, según lo establecido en la Constitución, de garantizar a los mexicanos una vivienda digna, infraestructura de calidad en sus comunidades, etc, por lo que seguiremos trabajando y luchando con el antorchismo de la región”, finalizó.

AC