Habitantes de Charapan-Pamatácuaro-Sicuicho se beneficiarán con rehabilitación carretera: Rogelio Zarazúa

Los Reyes, Michoacán (MiMorelia.com).-La rehabilitación de la carretera Charapan-Pamatácuaro-Sicuicho cuenta con un avance del 35 por ciento, reportó el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), Rogelio Zarazúa Sánchez, la cual beneficiará a más de mil 800 habitantes de la región purépecha.

Zarazúa Sánchez puntualizó que a través de la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP se realizaron trabajos de fresado para retirar la superficie dañada, por lo que ahora se coloca nueva carpeta a lo largo de 15.3 kilómetros de vía, la cual conecta con comunidades indígenas y con autogobierno como lo son las localidades de Sicuicho, Pamatácuaro y Charapan.