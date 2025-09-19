Habitantes de Capacuaro bloquean carretera tras aseguramiento de madera ilegal

​Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Un bloqueo carretero paralizó este viernes el tráfico en la vía Uruapan-Paracho, a la altura de la comunidad indígena de Capacuaro.

La manifestación, protagonizada por pobladores, surge como respuesta al decomiso de 14 camionetas cargadas con madera presuntamente obtenida de forma ilegal.

​El operativo, en el que participaron elementos de distintas corporaciones policiales y la Guardia Nacional, se llevó a cabo tras un reporte ciudadano que alertó sobre la tala de árboles en un área boscosa de la localidad de Tiamba.

Al llegar, las autoridades aseguraron los vehículos, que incluían camionetas de doble rodado y tipo pick-up, repletas de madera ilegal. Hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas detenidas durante la intervención.