Habilitan paso provisional en el puente “El Rodeo” para todo tipo de vehículos

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro SICT Michoacán informó que ya se encuentra abierto a la circulación de todo tipo de vehículos el camino de desvío provisional en el puente “El Rodeo”, ubicado en el kilómetro 125+350 de la carretera Zitácuaro–Ciudad Altamirano, tramo que conecta los estados de Michoacán y Guerrero.