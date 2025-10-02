Habilitan paso provisional en el puente “El Rodeo” para todo tipo de vehículos
Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro SICT Michoacán informó que ya se encuentra abierto a la circulación de todo tipo de vehículos el camino de desvío provisional en el puente “El Rodeo”, ubicado en el kilómetro 125+350 de la carretera Zitácuaro–Ciudad Altamirano, tramo que conecta los estados de Michoacán y Guerrero.
De acuerdo con la dependencia, la vía alterna fue habilitada para permitir el tránsito seguro mientras se realizan trabajos en el puente principal. La ruta ya puede ser utilizada por vehículos particulares, de carga y de transporte público.
🚧 Precauciones
La SICT exhortó a los conductores a respetar los límites de velocidad, seguir las indicaciones del personal en la zona y manejar con precaución, ya que el camino sigue en condiciones provisionales y podría haber maquinaria trabajando.
SHA