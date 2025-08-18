Habilitan paso parcial tras socavón en carretera Apatzingán–Nueva Italia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras las lluvias registradas en los últimos días, un socavón de gran tamaño se abrió este lunes en la carretera Apatzingán–Nueva Italia, a la altura de la comunidad de El Ceñidor, en la región de Tierra Caliente.

De acuerdo con el Centro Estatal de Comando, Comunicaciones, Cómputo, Control, Coordinación e Inteligencia (C5i) Michoacán, inicialmente se exhortó a la ciudadanía a evitar la zona por seguridad; sin embargo, en una actualización, se informó que ya fue habilitada parte de un carril para permitir el paso vehicular.

En redes sociales se han difundido imágenes que muestran la magnitud del hundimiento, el cual afecta prácticamente todo un carril, lo que representa un riesgo importante para los automovilistas.