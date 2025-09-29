Habilitan desvío provisional en Tiquicheo tras colapso del puente "El Rodeo"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el colapso del puente “El Rodeo” en el municipio de Tiquicheo, derivado de las intensas lluvias registradas en la región, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la implementación de un camino de desvío provisional.

📍 Ubicación y daños

La estructura afectada se localiza en el kilómetro 125+350 de la carretera Zitácuaro–Cd. Altamirano. El desplome fue provocado por el desbordamiento del río Las Pilas, que arrastró material, ramas y árboles, erosionando la pila central del puente hasta su colapso total. Esto dejó sin circulación en ambos sentidos una vía clave para la conectividad regional.

🏗️ Obras emergentes

Personal del Centro SICT Michoacán evaluó los daños y determinó como medida emergente la habilitación de un camino provisional de 140 metros, compuesto por terracerías, obras de drenaje y pavimentos.

El paso tendrá un ancho de 7.00 metros y cinco líneas de tubos PAD de 1.5 metros de diámetro para asegurar el flujo de agua y la seguridad vehicular.

Maquinaria en sitio:

Excavadora 320D

Cargador frontal JCB CF04

Dos camas bajas

Góndola de 30 m³

Además, se utilizarán aproximadamente 1,000 m³ de material de filtro abundado para estabilizar el camino alterno.

Otras tareas contempladas: