Habilitan desvío provisional en Tiquicheo tras colapso del puente "El Rodeo"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el colapso del puente “El Rodeo” en el municipio de Tiquicheo, derivado de las intensas lluvias registradas en la región, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció la implementación de un camino de desvío provisional.
La estructura afectada se localiza en el kilómetro 125+350 de la carretera Zitácuaro–Cd. Altamirano. El desplome fue provocado por el desbordamiento del río Las Pilas, que arrastró material, ramas y árboles, erosionando la pila central del puente hasta su colapso total. Esto dejó sin circulación en ambos sentidos una vía clave para la conectividad regional.
Personal del Centro SICT Michoacán evaluó los daños y determinó como medida emergente la habilitación de un camino provisional de 140 metros, compuesto por terracerías, obras de drenaje y pavimentos.
El paso tendrá un ancho de 7.00 metros y cinco líneas de tubos PAD de 1.5 metros de diámetro para asegurar el flujo de agua y la seguridad vehicular.
Maquinaria en sitio:
Excavadora 320D
Cargador frontal JCB CF04
Dos camas bajas
Góndola de 30 m³
Además, se utilizarán aproximadamente 1,000 m³ de material de filtro abundado para estabilizar el camino alterno.
Otras tareas contempladas:
Desmonte y despalme en 60 m
Obras de terracerías
Construcción de drenaje y pavimento
La SICT exhorta a los usuarios a extremar precauciones al circular por la zona en obra, respetar los señalamientos y prever tiempos adicionales de traslado.
Se recomienda seguir los canales oficiales del Centro SICT Michoacán para mantenerse al tanto del desarrollo de los trabajos y posibles cierres intermitentes.
