Habilita Policía Auxiliar línea directa de atención para su personal operativo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer el vínculo con su personal, la Policía Auxiliar habilitó la línea telefónica 443 310 3081, la cual opera desde principios de año. Este canal exclusivo permitirá a las y los elementos expresar solicitudes, necesidades o inconformidades de manera directa y personalizada, optimizando la atención interna de la corporación.

Asimismo, se anunció una nueva sectorización operativa para este 2026. Esta estrategia busca robustecer la organización interna, elevar los estándares de supervisión del personal y maximizar la eficiencia en la prestación de los servicios de seguridad.

El encargado del despacho de la Dirección General, Aarón Ramírez Vargas, explicó que esta reorganización consiste en reagrupar los servicios de una nueva manera, “lo que permitirá una mayor eficiencia operativa, mejor control territorial y una atención de mayor calidad, tanto para el personal operativo como para los usuarios”.