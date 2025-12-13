Habilita ISSSTE en Tarímbaro el primer consultorio médico del Plan Michoacán: Martí Batres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que se completó la habilitación del Consultorio Médico en Tarímbaro, Michoacán, el primero contemplado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Informo que quedó listo el primer #ConsultorioISSSTE en el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Está ubicado en el municipio de Tarímbaro”, publicó en sus redes sociales.

El nuevo Consultorio Médico del ISSSTE tiene una superficie total de 24 metros cuadrados y cuenta con área de exploración, baños mixtos y sala de espera.