Habilita ISSSTE en Tarímbaro el primer consultorio médico del Plan Michoacán: Martí Batres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que se completó la habilitación del Consultorio Médico en Tarímbaro, Michoacán, el primero contemplado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Informo que quedó listo el primer #ConsultorioISSSTE en el contexto del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Está ubicado en el municipio de Tarímbaro”, publicó en sus redes sociales.
El nuevo Consultorio Médico del ISSSTE tiene una superficie total de 24 metros cuadrados y cuenta con área de exploración, baños mixtos y sala de espera.
Además, está equipado con mesa y lámpara de exploración, negatoscopio y báscula con estadímetro; asimismo, tiene computadora e impresora, a efecto de acercar los servicios de salud gratuitos y de calidad a derechohabientes y población en general de esta localidad y zonas cercanas.
Para contar con espacios dignos, el Instituto llevó a cabo trabajos de mejoramiento en la zona proporcionada por el Instituto Municipal de la Mujer, donde se remodelaron acabados en pisos y muros, se instalaron luminarias y se dotó del mobiliario necesario.
La habilitación de este Consultorio Médico forma parte de las acciones que implementa el ISSSTE en la entidad, como parte de este Plan, entre las que destaca la construcción de una nueva Clínica Hospital (CH) en Cherán; la conversión de la Clínica de Medicina Familiar (CMF) “Vasco de Quiroga” en una nueva CH; y la remodelación de otras unidades médicas ubicadas en diversos lugares de Michoacán, entre ellas la de Uruapan.
El fortalecimiento de la infraestructura de la red hospitalaria del organismo se realiza de manera paralela a la campaña de aplicación de vacunas contra la Influenza, Tétanos, COVID-19 y Hepatitis B; y a la entrega de credenciales con vigencia permanente de derechos a personas jubiladas y pensionadas para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.
Por otra parte, el Instituto participa en las Ferias del Bienestar a través de módulos móviles en los que facilita consultas médicas, pruebas de somatometría y tamizaje, así como información sobre el Fondo de la Vivienda (FOVISSSTE) y orientación sobre PENSIONISSSTE.
BCT