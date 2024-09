Ha pagado Gobierno estatal más de 10 mil mdp en adeudos de administraciones pasadas: SFA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Finanzas, Luis Navarro García, aseguró que el gobierno del estado ha pagado más de 10 mil 37 millones de pesos, en adeudos que se tenían de administraciones pasadas, de septiembre de 2021 hacia atrás

“Es un logro sin precedente, porque lo que pasaba en gobiernos anteriores, y en particular en el gobierno anterior, es que no reconocían los adeudos de otras administraciones y lo que obligó fue a que las empresas demandaran al gobierno y son demandas que nos están ganando, lamentablemente para nosotros, pero al final se debía. Por otro lado, el haberle dejado de pagar al IMSS, a Pensiones, al SAT, eso también no te la perdonan ellos y hubo cargas financieras por lo cual encontramos adeudos muy fuertes”.

En ese sentido, recordó que al iniciar la presente administración se calculaban adeudos superiores a los 45 mil millones de pesos y se dijo confiado de que al terminar el gobierno estatal la deuda ronde los 22 mil millones de pesos.