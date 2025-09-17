¡Héroes peludos! Así entrenan binomios caninos en Michoacán para rescate en emergencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán refuerza los entrenamientos de sus binomios caninos de búsqueda y rescate, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales.
La labor de estos equipos especializados —formados por un rescatista y su perro— es fundamental para localizar a personas atrapadas entre escombros, perdidas en áreas verdes o afectadas por desastres naturales.
Las sesiones de entrenamiento se intensifican en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2025, donde la entidad reafirma su compromiso con la prevención y la preparación ante cualquier tipo de emergencia.
“Contar con binomios bien entrenados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas”, señalaron elementos de Protección Civil durante una jornada de prácticas, realizadas en terrenos simulados.
Las autoridades reiteraron la importancia de contar con equipos especializados listos para actuar, no solo durante simulacros, sino también en operativos reales que exigen precisión, rapidez y coordinación.
SHA