¡Héroes peludos! Así entrenan binomios caninos en Michoacán para rescate en emergencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias, la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán refuerza los entrenamientos de sus binomios caninos de búsqueda y rescate, cumpliendo con estándares nacionales e internacionales.

La labor de estos equipos especializados —formados por un rescatista y su perro— es fundamental para localizar a personas atrapadas entre escombros, perdidas en áreas verdes o afectadas por desastres naturales.

Las sesiones de entrenamiento se intensifican en el marco del Segundo Simulacro Nacional 2025, donde la entidad reafirma su compromiso con la prevención y la preparación ante cualquier tipo de emergencia.

“Contar con binomios bien entrenados puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones críticas”, señalaron elementos de Protección Civil durante una jornada de prácticas, realizadas en terrenos simulados.