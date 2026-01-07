Guillermo Valencia solicitará ser testigo en la investigación sobre Manzo; asegura tener información

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, informó que solicitará a la Fiscalía General del Estado de Michoacán ser llamado como testigo en el caso del homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

Lo anterior, con el objetivo de aportar información que poseía antes del asesinato del exalcalde de Uruapan y que podría contribuir al avance de las investigaciones.

"Quiero invitar públicamente a la Fiscalía para que se me llame en calidad de testigo, para tratar de robustecer la carpeta de investigación por el homicidio de Carlos Manzo. Yo tuve un par de pláticas con Carlos Manzo previas a su asesinato y creo que tengo información que puede servir para darle cita a los delincuentes esos que precisamente se dicen saber mucho de la materia penal y que esperan que se les dé cita en la carpeta de investigación", expresó.

La declaración fue realizada por el propio Valencia Reyes ante medios de comunicación, mientras se encontraba en las instalaciones del órgano procurador de justicia para presentar una querella contra un diputado federal de Morena.