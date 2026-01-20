Guillermo Valencia cuestiona veracidad de video de cártel sobre atentado de su hermano René

El dirigente también mencionó el tema del blindaje de la camioneta, señalando que, si bien el vehículo era de nivel 3 y no detendría armas pesadas, los perpetradores del video no tenían conocimiento de esto. El hecho de que los atacantes se jactaran de tener calibres .50 —armamento que no se observó en el video— refuerza la sospecha de manipulación.

Valencia Reyes sugirió que la intención detrás de la difusión del video podría ser desviar el foco de la ineficiencia o la postura oficial ante el incidente.

"Yo creo que hay alguien interesado en desviar la atención y yo creo que puede ser el que está detrás de este video," apuntó, haciendo alusión a la necesidad de que la autoridad investigue a fondo.

A pesar de su escepticismo sobre la autoría del video, el dirigente del PRI confirmó su decisión de proceder legalmente por los hechos ocurridos contra su equipo de seguridad.

"Voy a empezar, tengo que decir que sí denunciaré, porque voy a aprovechar, cuando sufrió mis escoltas, fueron objeto de amenazas, ya lo había dicho yo, no presenté la denuncia porque ya presentaba un montón, y no hace nada. Pero sí me recomendaron que presentara una denuncia y presentara una denuncia de los dos hechos, con la intención de que esto no quede impune y que se descubra a quien está detrás," sentenció.

