Guerrero y Michoacán unen esfuerzo para consolidar Polo de Desarrollo Lázaro Cárdenas–La Unión: Sedeco

La Unión, Guerrero (MiMorelia.com).- Con el respaldo de los gobiernos municipales y estatales, se avanza en la consolidación del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podebi) Lázaro Cárdenas-La Unión, el proyecto forma parte del Plan México impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y respaldado en Michoacán por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En encuentro con integrantes del Ayuntamiento de La Unión, Guerrero, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Michoacán (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, refrendó el compromiso de trabajar en unidad para aprovechar la infraestructura portuaria, carretera y ferroviaria de la región, así como su vocación productiva y cultural compartida.

“Somos la misma gente, la misma cultura y la misma economía. El Polo de Desarrollo de Lázaro Cárdenas-La Unión será un motor de inversiones, empleos y oportunidades para ambas entidades; vamos con todo”, expresó.