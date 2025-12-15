Guardianes del camino vigilan carreteras de Michoacán en tiempo real con videocámaras para auxilio inmediato: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El esquema operativo de seguridad es reforzado en 15 rutas estratégicas de Michoacán con 240 agentes especializados en seguridad carretera y 800 guardias civiles equipados con cámaras corporales, así como 60 nuevas patrullas con equipo de vigilancia conectado al C5i, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario detalló que estas acciones forman parte del programa Guardianes del Camino, implementado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) con el propósito de fortalecer la vigilancia en puntos carreteros estratégicos del estado para la prevención del delito, al brindar apoyo oportuno a la población, así como mejorar la capacidad de reacción.