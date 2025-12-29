Guardianes del Camino vigilan 15 rutas clave de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El operativo Guardianes del Camino, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), mantiene vigilancia permanente en 15 rutas estratégicas de Michoacán, con prioridad en los tramos carreteros de mayor flujo vehicular.

Con una estrategia que combina patrullajes y tecnología, la SSP mantiene presencia en las regiones de Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín y Tocumbo, además de las autopistas de Occidente y Siglo XXI. Gracias a la interconexión con los arcos carreteros y cámaras del C5i, se garantiza una respuesta inmediata ante cualquier incidencia en estas vías de comunicación.

Mediante patrullajes y asistencia vial directa, los agentes del agrupamiento de Seguridad Vial se movilizan para brindar una atención oportuna ante cualquier contingencia, lo que reafirma su compromiso con el orden y la prevención, asegurando la integridad de las y los conductores en cada trayecto por la entidad.

Los Guardianes del Camino están siempre listos para brindar auxilio y garantizar una circulación segura en las vías de comunicación estatales, a fin de cuidar a las familias michoacanas. Asimismo, se mantiene atención permanente a través de las líneas 911 de emergencias y 089 de denuncia anónima.