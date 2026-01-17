Guardianes del Camino, el mejor aliado para viajar en carretera: SSP

Este despliegue se integra por 60 patrullas equipadas con tecnología de última generación, distribuidas en 15 rutas prioritarias. En estos trayectos se realizan recorridos permanentes para atender emergencias, ofrecer apoyo mecánico o vial y mantener una presencia preventiva constante.

Las unidades Ford Police Interceptor cuentan con cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización y enlace directo al C5i Michoacán, lo que permite una respuesta inmediata y un mejor seguimiento de las intervenciones policiales, fortaleciendo el actuar profesional y la proximidad social.