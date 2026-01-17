Guardianes del Camino, el mejor aliado para viajar en carretera: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene en operación el esquema Guardianes del Camino, una estrategia de vigilancia y auxilio vial que fortalece la seguridad en las carreteras del estado, con el objetivo de brindar atención oportuna a la ciudadanía y disuadir conductas delictivas que representen un riesgo durante los traslados.
Este despliegue se integra por 60 patrullas equipadas con tecnología de última generación, distribuidas en 15 rutas prioritarias. En estos trayectos se realizan recorridos permanentes para atender emergencias, ofrecer apoyo mecánico o vial y mantener una presencia preventiva constante.
Las unidades Ford Police Interceptor cuentan con cámaras de videovigilancia, sistemas de geolocalización y enlace directo al C5i Michoacán, lo que permite una respuesta inmediata y un mejor seguimiento de las intervenciones policiales, fortaleciendo el actuar profesional y la proximidad social.
A través de Guardianes del Camino, la SSP refrenda su compromiso con la dignificación de la labor policial y la seguridad de quienes transitan por las carreteras de la entidad, garantizando acompañamiento, auxilio y vigilancia permanente.
En caso de requerir apoyo durante su trayecto, pueden marcar al , donde personal capacitado y profesional atenderá de manera inmediata para brindar asistencia y garantizar un viaje seguro.
