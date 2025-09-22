Guardianes Cívicos llegan a la UMSNH para promover la justicia cívica

La Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa en coordinación con el C5 Michoacán han iniciado este programa, enfocado a orientar y concientizar a los jóvenes sobre la importancia que tienen las normas administrativas dentro de la sociedad, sus derechos y obligaciones ciudadanas, así como la diferencia entre una falta administrativa y un delito.

La Facultad de Seguridad Pública y Ciencias Forenses recibió a un equipo interdisciplinario para llevar a cabo diversas actividades, dirigidas a la comunidad académica, mediante stands con información orientada a los reglamentos de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, así como de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán y el funcionamiento de la app 911 Michoacán.