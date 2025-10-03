Guardianes Cívicos llega a Cobaem Morelia: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a la implementación del programa Guardianes Cívicos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en conjunto con el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), continúan fomentando y generando conciencia sobre la cultura cívica, de la denuncia y el respeto entre la juventud moreliana.

En las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) plantel Morelia, ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, el titular de la SSP Juan Carlos Oseguera Cortés destacó la importancia de que las y los jóvenes sean conscientes de las acciones que realizan, “al momento de tomar una decisión ustedes deben de tener en cuenta que sea la correcta, la educación es el camino para formar profesionales”.