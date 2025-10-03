Guardianes Cívicos llega a Cobaem Morelia: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En seguimiento a la implementación del programa Guardianes Cívicos, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en conjunto con el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), continúan fomentando y generando conciencia sobre la cultura cívica, de la denuncia y el respeto entre la juventud moreliana.
En las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Cobaem) plantel Morelia, ubicado en el fraccionamiento Villas del Pedregal, el titular de la SSP Juan Carlos Oseguera Cortés destacó la importancia de que las y los jóvenes sean conscientes de las acciones que realizan, “al momento de tomar una decisión ustedes deben de tener en cuenta que sea la correcta, la educación es el camino para formar profesionales”.
Por su parte, la directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, destacó que en las instituciones educativas, además de conocimientos, también se debe fortalecer la formación integral, a través de valores y principios de convivencia que orienten a las y los estudiantes en su desarrollo personal y profesional. Asimismo, informó que el programa se expandirá a más planteles de instituciones públicas e incorporadas de todo el estado.
En el evento, también se llevaron a cabo actividades de proximidad social con los agentes de la Guardia Civil para que las y los alumnos conozcan los reglamentos de Justicia Cívica y Mediación Administrativa, así como de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán, con especial atención en el uso de las motocicletas, además de las medidas de prevención y el funcionamiento de la app 911 Michoacán.
Por último, personal del Agrupamiento Canino de la Guardia Civil realizó una exhibición de las tareas que llevan a cabo los binomios para garantizar la seguridad y bienestar de la población, entre las que destacan la búsqueda de drogas y personas desaparecidas, y la detección de artefactos explosivos.
mrh