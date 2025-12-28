Guardianas del bosque: 172 personas vigilarán zonas clave de la Mariposa Monarca en Michoacán

172 personas comprometidas con los bosques

Durante los días 10 y 11 de diciembre, personal de Profepa y Nación Verde visitaron comunidades en las zonas núcleo, de amortiguamiento e influencia de la reserva para completar los trámites de integración voluntaria. En total, se conformaron los comités con 23 mujeres y 149 hombres.

Las comunidades participantes pertenecen a los municipios de Zitácuaro, Angangueo, Tlalpujahua, Senguio y Ocampo, e incluyen:

Coatepec de Morelos, Chichimequillas, Crescencio Morales y Francisco Serrato (Zitácuaro)

Angangueo (Angangueo)

San Francisco de los Reyes (Tlalpujahua)

Rosa Azul, Chincua y El Calabozo Primera Fracción (Senguio)

El Rosario, Emiliano Zapata y San Cristóbal (Ocampo)

Acciones concretas y capacitación

Los comités realizarán tareas de vigilancia ambiental, prevención de delitos ecológicos y protección activa de los bosques. La Profepa continuará con el proceso de acreditación, capacitación teórica y práctica, así como con el seguimiento a sus actividades dentro de la reserva.

Estas acciones buscan disuadir la tala ilegal, reforzar la vigilancia forestal comunitaria y fortalecer la conservación de los santuarios de la mariposa monarca, reconocidos a nivel nacional e internacional por su biodiversidad.

BCT