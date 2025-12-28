Michoacán

Guardianas del bosque: 172 personas vigilarán zonas clave de la Mariposa Monarca en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fortalecer la participación comunitaria en la conservación ambiental, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) integró 13 Comités de Vigilancia Ambiental Participativa (CVAP) en ejidos y comunidades indígenas ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, al oriente de Michoacán.

En coordinación con la organización civil Nación Verde, estas agrupaciones tienen como finalidad impulsar la vigilancia comunitaria, prevenir la tala ilegal y proteger los ecosistemas forestales que albergan a la mariposa monarca, especie emblemática y de gran valor ecológico y turístico para el estado.

172 personas comprometidas con los bosques

Durante los días 10 y 11 de diciembre, personal de Profepa y Nación Verde visitaron comunidades en las zonas núcleo, de amortiguamiento e influencia de la reserva para completar los trámites de integración voluntaria. En total, se conformaron los comités con 23 mujeres y 149 hombres.

Las comunidades participantes pertenecen a los municipios de Zitácuaro, Angangueo, Tlalpujahua, Senguio y Ocampo, e incluyen:

  • Coatepec de Morelos, Chichimequillas, Crescencio Morales y Francisco Serrato (Zitácuaro)

  • Angangueo (Angangueo)

  • San Francisco de los Reyes (Tlalpujahua)

  • Rosa Azul, Chincua y El Calabozo Primera Fracción (Senguio)

  • El Rosario, Emiliano Zapata y San Cristóbal (Ocampo)

Acciones concretas y capacitación

Los comités realizarán tareas de vigilancia ambiental, prevención de delitos ecológicos y protección activa de los bosques. La Profepa continuará con el proceso de acreditación, capacitación teórica y práctica, así como con el seguimiento a sus actividades dentro de la reserva.

Estas acciones buscan disuadir la tala ilegal, reforzar la vigilancia forestal comunitaria y fortalecer la conservación de los santuarios de la mariposa monarca, reconocidos a nivel nacional e internacional por su biodiversidad.

