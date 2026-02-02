Guardia Nacional implementa operativo en paradas de transporte en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la Guardia Nacional implementaron el Operativo Transporte Seguro en distintos puntos de ascenso y descenso del transporte público en municipios de Michoacán, entre ellos Morelia, Uruapan y Zamora, como parte de las acciones federales para reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia de usuarios.
De acuerdo con la corporación, esta estrategia contempla revisiones preventivas a los pasajeros del transporte público, con el objetivo de inhibir la portación de armas o de objetos que pudieran ser utilizados para la comisión de algún delito, priorizando la prevención y la protección de la ciudadanía que utiliza diariamente este servicio.
La información fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales, donde se detalló que el despliegue se realiza en paradas y puntos estratégicos considerados de mayor concentración de personas, como parte de las labores permanentes de vigilancia y proximidad social que mantiene la Guardia Nacional en el estado.
Finalmente, la institución reiteró su compromiso de continuar con este tipo de operativos en coordinación con otras instancias de seguridad, con el propósito de contribuir a la tranquilidad de los usuarios del transporte público y fortalecer el orden y la seguridad en Michoacán.
BCT