Guardia Nacional implementa operativo en paradas de transporte en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Integrantes de la Guardia Nacional implementaron el Operativo Transporte Seguro en distintos puntos de ascenso y descenso del transporte público en municipios de Michoacán, entre ellos Morelia, Uruapan y Zamora, como parte de las acciones federales para reforzar la seguridad en zonas de alta afluencia de usuarios.

De acuerdo con la corporación, esta estrategia contempla revisiones preventivas a los pasajeros del transporte público, con el objetivo de inhibir la portación de armas o de objetos que pudieran ser utilizados para la comisión de algún delito, priorizando la prevención y la protección de la ciudadanía que utiliza diariamente este servicio.