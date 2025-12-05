Guardia Civil se capacita con DEA y Marines en EU

Michoacán

Curso incluyó medicina táctica, fuego real y reacción ante emboscadas
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la encomienda de fortalecer el actuar de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y contar con elementos mejor preparados para servir a la sociedad, agentes policiales fortalecieron conocimientos a través del curso de Operaciones Tácticas, impartido por las Fuerzas Armadas e instituciones de seguridad federal de los Estados Unidos de América.

El adiestramiento táctico se llevó a cabo en el campo Shellby, ubicado en el estado de Mississippi, EUA, en donde un grupo de 15 elementos de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) elevó sus aptitudes gracias a la jornada de profesionalización impartida por parte de la Armada, Marines y la Administración de Control de Drogas (DEA) del vecino país.

El personal de la SIE concluyó un entrenamiento intensivo de 15 días, durante el cual desarrollaron prácticas con fuego real, operaciones de intervención táctica, medicina táctica avanzada y técnicas de reacción ante emboscadas, fortaleciendo con ello sus destrezas operativas para aplicarlas en despliegues estratégicos, conocimientos que próximamente replicarán con el resto de los elementos policiales.

La colaboración bilateral y permanente de la SSP con la Embajada de los Estados Unidos potencia las capacidades operativas de la institución en áreas clave como despliegues tácticos, investigación, tecnología y desactivación de explosivos.

