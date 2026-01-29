Guardia Civil refuerza vigilancia permanente para proteger el Lago de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del arranque de los trabajos de Rescate y Conservación del Lago de Pátzcuaro 2026, encabezado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, la Guardia Civil Michoacán mantiene presencia permanente en la zona lacustre para proteger el lago, garantizar el uso responsable del agua y respaldar las acciones que se desarrollan este año.
Por instrucciones y con coordinación directa del secretario de Seguridad Pública del estado, José Antonio Cruz Medina, se confirmó que el Agrupamiento Lacustre tendrá presencia continua en la ribera y el cuerpo de agua, con la encomienda de vigilar el uso correcto del recurso hídrico y prevenir la extracción ilegal de agua, en coordinación con comunidades, municipios y autoridades federales.
Cruz Medina subrayó que la seguridad también es cuidar el medio ambiente, por lo que la Guardia Civil acompañará de manera permanente las acciones en la cuenca del Lago de Pátzcuaro, protegiendo un patrimonio natural esencial para la vida, la cultura y la economía de la región.
Con esta acción, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de actuar con prevención, cercanía y firmeza para que el lago y sus comunidades cuenten con vigilancia constante, orden y legalidad en beneficio de las familias de toda la ribera.
SHA