Guardia Civil refuerza vigilancia permanente para proteger el Lago de Pátzcuaro

Cruz Medina subrayó que la seguridad también es cuidar el medio ambiente, por lo que la Guardia Civil acompañará de manera permanente las acciones en la cuenca del Lago de Pátzcuaro, protegiendo un patrimonio natural esencial para la vida, la cultura y la economía de la región.

Con esta acción, la Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de actuar con prevención, cercanía y firmeza para que el lago y sus comunidades cuenten con vigilancia constante, orden y legalidad en beneficio de las familias de toda la ribera.

