Guardia Civil recupera en 10 minutos un vehículo robado; hay 2 personas detenidas

Los hechos se registraron alrededor de las 10:44 horas de este sábado, cuando un reporte al número de emergencias 911 alertó sobre el robo de una camioneta Nissan Frontier color gris, con placas MX-1673-B, lo que permitió activar de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización.

Gracias al monitoreo, la coordinación operativa y la comunicación en tiempo real, los agentes de la Guardia Civil lograron ubicar e interceptar la unidad en un lapso menor a 10 minutos y aseguraron un arma de fuego calibre .357, con un cargador abastecido con 18 cartuchos útiles. En el lugar fueron detenidas un hombre y una mujer.