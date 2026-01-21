Guardia Civil localiza a hombre extraviado en la Morelia-Salamanca

Copándaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) auxiliaron a un hombre que se encontraba desorientado en la carretera Morelia-Salamanca. Al ser entrevistado, detalló que estaba extraviado desde hace cuatro días y que era originario de Veracruz, por lo que se le brindó apoyo.

Durante patrullajes de prevención y vigilancia en el citado tramo, a la altura del retorno a México para tomar la Autopista de Occidente, los agentes de la Guardia Civil ubicaron al hombre al borde de la carretera.

Luego de que los uniformados le realizaran una entrevista, señaló que hace cuatro días había abordado un autobús en búsqueda de trabajo en la Ciudad de México, junto con personas desconocidas, y que posteriormente había bajado del mismo al notar conductas extrañas por parte de sus acompañantes. El hombre fue resguardado en las instalaciones de la Policía de Copándaro.

Luego de recibir atención médica y apoyo para su aseo personal, se logró contactar a sus familiares en el municipio de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Finalmente, se coordinó su traslado a la Terminal de Autobuses de Morelia (TAM) para facilitar el reencuentro con ellos.