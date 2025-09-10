Guardia Civil estrenará cuartel en La Piedad, adelanta SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, adelantó que se inaugurará un nuevo cuartel de la Guardia Civil en el municipio de La Piedad, como parte de la estrategia de seguridad estatal.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario explicó que el objetivo de estos nuevos cuarteles es fortalecer la estrategia operativa con una lógica territorial, lo cual permitirá una mejor cobertura y reacción ante situaciones de riesgo.

Oseguera Cortés destacó que esta obra se suma a otras instalaciones relevantes en el estado, como el nuevo Batallón de la Guardia Nacional en Tarímbaro, el cuartel de Cenobio Moreno y el de Las Cañas.

Además, compartió que se tiene previsto construir instalaciones de la Guardia Civil en dos comunidades indígenas de la Meseta Purépecha, con capacidad para aproximadamente 80 elementos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, actualmente existen 11 cuarteles regionales de la Guardia Civil en Michoacán.

