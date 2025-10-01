Guardia Civil entrega refrigerios a familiares de pacientes y médicos en Maravatío

Maravatío, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Guardia Civil entregaron refrigerios a familiares de personas internadas en el Hospital Regional de Maravatío, así como al personal médico que labora en ese centro de salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, esta actividad forma parte de una estrategia de proximidad social para fortalecer los lazos entre las instituciones de seguridad y la comunidad.

Durante la entrega, se distribuyeron alimentos y bebidas a quienes, por la atención médica de sus familiares, permanecen en las afueras del hospital durante la noche. También se reconoció la labor del personal de salud, quienes recibieron los refrigerios con gratitud.