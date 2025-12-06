Guardia Civil desactiva palenque clandestino en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desactivaron en el municipio de Pátzcuaro un evento ilícito, donde de manera ilegal se realizaban peleas de gallos y el consumo de bebidas alcohólicas.

Producto de las labores de vigilancia del Plan Paricutín, en el sur de la demarcación, los agentes de la Guardia Civil se encontraron con el desarrollo del suceso en mención, por lo que arribaron al sitio para dialogar con los organizadores.