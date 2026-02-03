Guardia Civil de Michoacán tendrá himno oficial; lanzan convocatoria

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado lanzó la convocatoria para la creación del Himno de la Guardia Civil, dirigida exclusivamente al personal adscrito al Sistema de Carrera Policial en Michoacán.

De acuerdo con la información difundida a través de redes sociales oficiales y del portal institucional, el objetivo del concurso es fortalecer el sentido de pertenencia entre los elementos de la Guardia Civil mediante una composición original que represente los valores y principios de la corporación.

La letra del himno deberá resaltar conceptos como disciplina, lealtad, honestidad, honradez, respeto, responsabilidad y legalidad, además de contar con una redacción natural, sin rimas forzadas y con métrica libre.

¿Quiénes pueden participar?

Podrán participar únicamente personas que:

• Sean ciudadanas o ciudadanos mexicanos por nacimiento

• Sean mayores de edad

• Estén adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado

• Cuenten con evaluación de Control de Confianza vigente

• Tengan acreditado el Servicio Militar Nacional, en el caso de hombres

La participación será individual y cada persona podrá registrar una sola creación, la cual deberá ser original e inédita.

Registro y proceso de selección

El registro se llevará a cabo del 4 al 13 de febrero de 2026, de manera presencial, en la Dirección de Desarrollo Policial de la SSP, ubicada en Teodoro Gamero número 165, colonia Sentimientos de la Nación, en Morelia, en un horario de 09:00 a 17:00 horas.

El proceso contempla la validación documental, la recepción de obras en sobre cerrado y la evaluación por un equipo de especialistas designado por la Secretaría de Seguridad Pública. En caso de empate, se considerará la trayectoria laboral de la persona participante.

Los arreglos musicales del himno ganador estarán a cargo de especialistas en música de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Premio y resultados

La persona ganadora recibirá un diploma, una medalla y una retribución económica, como parte del proceso para obtener una Condecoración al Mérito Ejemplar, además de participar en la presentación oficial del himno.