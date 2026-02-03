Guardia Civil brinda apoyo en la calle: así actúa la proximidad social en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos del Grupo de Reacción Inmediata Motorizado (GRIM), perteneciente a la Guardia Civil de Michoacán, brindaron apoyo a un automovilista que sufrió una falla mecánica en su vehículo, mientras transitaba por la colonia Huertas del Cupatitzio, en este municipio.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, este tipo de acciones forman parte de los servicios de proximidad social, eje fundamental del trabajo operativo que realizan diariamente los agentes de la Guardia Civil.

“En la Guardia Civil, los servicios de proximidad social son un eje primordial en el actuar de nuestros elementos”, destacó la dependencia estatal a través de sus redes sociales.