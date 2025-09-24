Guardián Forestal, el mejor del mundo en vigilancia satelital para la defensa del bosque: Climate Rights International

Lo anterior al explicar el gobernador que el monitoreo de todo el territorio estatal se hace con satélites big data, información oficial de autoridades gubernamentales y algoritmos de inteligencia artificial operado por la sociedad civil, lo que a su vez permitió la implementación de la primera etapa de certificación del aguacate ProForest Avocado.

"Aunque existen leyes ambientales, que pueden ser muy buenas, lo complejo es hacerlas cumplir, por eso desde el inicio de mi gobierno impulsamos el desarrollo de una plataforma tecnológica que hiciera posible la vigilancia de las casi 6 millones de hectáreas de territorio estatal", puntualizó Ramírez Bedolla.

El jefe asesor de política de Climate Rights International, Daniel Wilkinson, comentó que la organización utiliza el Guardián Forestal y observó una deforestación sobre 2 mil huertas de aguacate, además de que se logró rastrear a los responsables, "un ejemplo de que el problema real existe y es fundamental atender".