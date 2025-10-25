Guías de turistas y prestadores de servicios recibirán capacitación en el marco del Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se estará capacitando tanto a guías de turistas como a prestadores de servicios para fortalecer la narrativa respecto al Día de Muertos, señaló Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.
En entrevista para medios de comunicación, la secretaria indicó que se busca impulsar esta capacitación previa al Día de Muertos con al menos 20 guías de turistas, así como prestadores de servicios de primer contacto en hoteles y restaurantes, con el fin de que puedan brindar información precisa sobre esta tradición a los visitantes y turistas que arriben a la capital michoacana.
“La verdad es que estamos muy agradecidos con el Centro INAH Michoacán porque queremos que tengan la narrativa y, sobre todo, la historia muy clara del Día de Muertos (…)”, puntualizó.
Aquique Arrieta subrayó que, en estas capacitaciones, se buscará que, cuando los turistas pregunten a los guías o prestadores de servicios por el Día de Muertos, puedan contestar por lo menos 10 puntos de interés tanto de de la ciudad y como del estado que son imperdibles para recorrer en esta temporada, y así informar debidamente sobre la historia en el marco de estas celebraciones.
Adicionalmente, recalcó que también se estará dando visibilidad a los municipios colindantes donde se realizan actividades icónicas de la Noche de Muertos, como es el caso de Pátzcuaro.
Para finalizar, la secretaria detalló que también se elaborará una cédula informativa para los prestadores de servicios que no puedan acudir a la capacitación, de modo que cuenten con la información y orienten de manera oportuna a turistas y visitantes.
Cabe resaltar que con información de la Secretaría de Turismo Municipal, se espera que del 30 de octubre al 3 de noviembre la afluencia de turistas y visitantes supere los 147 mil, mientras que la derrama económica proyectada asciende a 160 millones de pesos.
Incluso las autoridades municipales llegaron a mencionar, que ambas cifras podrían superarse, particularmente por las nuevas rutas aéreas que se abrieron este año y que conectan a Morelia con 18 aeropuertos, de los cuales siete son nacionales y el resto internacionales.
BCT