Guías de turistas y prestadores de servicios recibirán capacitación en el marco del Día de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se estará capacitando tanto a guías de turistas como a prestadores de servicios para fortalecer la narrativa respecto al Día de Muertos, señaló Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

En entrevista para medios de comunicación, la secretaria indicó que se busca impulsar esta capacitación previa al Día de Muertos con al menos 20 guías de turistas, así como prestadores de servicios de primer contacto en hoteles y restaurantes, con el fin de que puedan brindar información precisa sobre esta tradición a los visitantes y turistas que arriben a la capital michoacana.

“La verdad es que estamos muy agradecidos con el Centro INAH Michoacán porque queremos que tengan la narrativa y, sobre todo, la historia muy clara del Día de Muertos (…)”, puntualizó.

Aquique Arrieta subrayó que, en estas capacitaciones, se buscará que, cuando los turistas pregunten a los guías o prestadores de servicios por el Día de Muertos, puedan contestar por lo menos 10 puntos de interés tanto de de la ciudad y como del estado que son imperdibles para recorrer en esta temporada, y así informar debidamente sobre la historia en el marco de estas celebraciones.