Guías de turistas de Michoacán participarán en segunda etapa del turismo comunitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los guías de turistas participarán en la segunda etapa de la estrategia que lanzó el Gobierno de México para impulsar el turismo comunitario, aseguró el vicepresidente y fundador de la Asociación de Guías de Turistas Certificados de México (AguiturMex), Gabriel Chávez Villa.

En entrevista, indicó que hasta el momento la política pública se encuentra en una primera fase de atención, donde la Secretaría de Turismo sostiene reuniones con las comunidades, en el caso de Michoacán, con los pueblos originarios para poder conocer la riqueza cultural que tienen y ver los servicios y productos que se pueden impulsar con la estrategia de turismo comunitario.

Por lo que señaló que será hasta la segunda etapa cuando los guías de turistas participen en el tema.

En ese sentido, comentó que en Michoacán ya se cuenta con diversos servicios y productos que pueden enriquecer las rutas de turismo comunitario a nivel nacional, como son los maestros artesanos y las cocineras tradicionales de Michoacán.

"Donde nosotros llevamos a los turistas a que vivan una experiencia con la cocinera tradicional, con el maestro artesano elaborando una artesanía, pintando una artesanía, una calavera, es decir, haciendo trabajo antropológico en la comunidad, casas y talleres que se benefician del producto del turismo comunitario", dijo.

Es de mencionar que la Secretaría de Turismo en Michoacán logró inscribir 200 servicios y productos de turismo comunitario para que se integren en la Guía Nacional de Experiencias Turísticas Comunitaria de la Federación y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), donde participan las 7 regiones turísticas de la entidad y que van desde cocinas tradicionales, talleres, centros turísticos, entre otros.

RYE