Guía esencial para disfrutar la Noche de Muertos en Pátzcuaro y Tzintzuntzan: Secum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a turistas nacionales e internacionales que visitarán Pátzcuaro y Tzintzuntzan a vivir la velación de ánimas con respeto, admiración y precaución. Se exhorta a honrar las comunidades que mantienen viva esta tradición ancestral.

Dado que las celebraciones suelen extenderse hasta altas horas de la noche, la Secum recomienda portar ropa cómoda y abrigada, así como calzado adecuado para las largas caminatas. También sugiere trasladarse a pie dentro de las zonas centrales y utilizar los estacionamientos públicos para mayor seguridad y fluidez vial.