Grupos de choque desviaron protesta pacífica del lunes: Ayuntamiento de Apatzingán

“El Ayuntamiento condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados contra las instalaciones del Ayuntamiento”, se lee en el posicionamiento oficial.

Asimismo, se aseguró que las autoridades competentes ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

El comunicado destaca el compromiso del gobierno municipal con la legalidad, la paz y el respeto a los espacios públicos, reiterando que “velaremos en lo que a responsabilidad y facultad nos corresponde por la ciudadanía de Apatzingán y el Patrimonio Público”.