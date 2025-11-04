Grupos de choque desviaron protesta pacífica del lunes: Ayuntamiento de Apatzingán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras los disturbios registrados la noche del lunes en el Palacio Municipal de Apatzingán, el Ayuntamiento emitió un comunicado oficial en el que condenó enérgicamente los actos de violencia cometidos contra las instalaciones públicas.
En el documento, fechado este martes 4 de noviembre, la administración, encabezada por la edil Fanny Arreola Pichardo, lamentó profundamente lo sucedido y atribuyó los hechos a "grupos de choque cuyos objetivos están alejados de la verdadera construcción de la paz".
“El Ayuntamiento condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados contra las instalaciones del Ayuntamiento”, se lee en el posicionamiento oficial.
Asimismo, se aseguró que las autoridades competentes ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.
El comunicado destaca el compromiso del gobierno municipal con la legalidad, la paz y el respeto a los espacios públicos, reiterando que “velaremos en lo que a responsabilidad y facultad nos corresponde por la ciudadanía de Apatzingán y el Patrimonio Público”.
Finalmente, se agradeció a la ciudadanía por su solidaridad y confianza en medio de la situación que sacudió al municipio.
rmr