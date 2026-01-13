Grupos criminales, detrás de las manifestaciones en La Ruana: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Detrás de las manifestaciones que se han llevado a cabo en las últimas horas en la localidad Felipe Carrillo Puerto, conocida como “La Ruana”, en el municipio de Buenavista, hay grupos criminales, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Este martes, en rueda de prensa en Casa Michoacán, el funcionario dijo que son protestas orquestadas por grupos delincuenciales que se hacen llamar “base social” para generar caos y, aunque apuntó que la intención es sacar a los militares, no va a suceder, ya que la presencia de las fuerzas de seguridad continúa en la zona.