Grupos criminales, detrás de las manifestaciones en La Ruana: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Detrás de las manifestaciones que se han llevado a cabo en las últimas horas en la localidad Felipe Carrillo Puerto, conocida como “La Ruana”, en el municipio de Buenavista, hay grupos criminales, afirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Este martes, en rueda de prensa en Casa Michoacán, el funcionario dijo que son protestas orquestadas por grupos delincuenciales que se hacen llamar “base social” para generar caos y, aunque apuntó que la intención es sacar a los militares, no va a suceder, ya que la presencia de las fuerzas de seguridad continúa en la zona.
Ramírez Bedolla refirió que está la base de la 43 Zona Militar, además de un despliegue intenso en toda la región de Tierra Caliente, encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil.
Durante la manifestación de ayer se exigió la búsqueda de seis personas, entre ellas dos menores de edad, y aunque horas después hallaron el mismo número de cuerpos sin vida en Apatzingán, el gobernador afirmó que la Fiscalía General del Estado continúa con las diligencias para determinar si tienen alguna relación.
RPO