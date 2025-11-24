Michoacán

Grinch de Tlalpujahua manda mensaje tras tragedia de turistas que iban a Feria de la Esfera en Michoacán

Grinch de Tlalpujahua manda mensaje tras tragedia de turistas que iban a Feria de la Esfera en Michoacán
ESPECIAL/MIMORELIA.COM/FACEBOOK/Sombra Urbana
Juan Carlos Martínez Samaguey
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego del trágico accidente registrado en la carretera Pátzcuaro-Morelia, que cobró la vida de siete personas y dejó al menos 20 heridos, el personaje conocido como El Grinch de Tlalpujahua, quien participa en la Feria de la Esfera, publicó un mensaje de solidaridad dirigido a las víctimas y sus familias.

Te puede interesar:
Menor sobreviviente de accidente en Zamora permanece en estado crítico
Grinch de Tlalpujahua manda mensaje tras tragedia de turistas que iban a Feria de la Esfera en Michoacán

A través de un video en redes sociales, el artista que se identifica como Sombra Urbana, expresó su conmoción por la noticia:

“Este video es para decirles que todo Tlalpujahua, la Feria de la Esfera, todos y cada uno de los que estamos aquí, estamos solidarizados con ustedes. No hay palabras ahorita para expresar estos sentimientos”, dijo.

El siniestro ocurrió la mañana del sábado 22 de noviembre, cuando un autobús turístico que había salido desde Uruapan con destino a Tlalpujahua volcó a la altura del kilómetro 23 de la carretera, en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia.

De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo pertenecía a la agencia DC Tours. La unidad partió alrededor de las 04:45 horas y tenía previsto visitar también el municipio de El Oro, en el Estado de México, regresando ese mismo día.

En el lugar del accidente, siete personas fallecieron y al menos 20 más resultaron heridas, incluido el conductor.

Los servicios de emergencia y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron del rescate, atención médica y levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación.

✝ Personas fallecidas:

  • Diocelina P., 53 años

  • Luciano Francisco G., 68 años

  • Vanessa Galilea A., 18 años

  • Marisol C., 40 años

  • Daniela Irene P., 27 años

  • Mariana Elena G., 53 años

  • Elizabeth L., 33 años

🚑 Personas lesionadas:

  • Aide M., 44 años

  • Domar A., 13 años

  • Martín A., 42 años

  • Rogelio E., 56 años

  • María Guadalupe D., 47 años

  • Emili Obed P., 14 años

  • Amairani Dánae V., 29 años

  • Candelaria P., 52 años

  • Víctor N., 51 años

  • José Macrín C., 26 años

  • Guadalupe Exandrina R., 25 años

  • Axel Daniel V., 12 años

  • Martín A., 28 años

  • Jesús Eduardo R., 28 años (chofer)

  • Jeserika Martínez D., 37 años

  • Eduardo R., 33 años

  • María Elena L., 24 años

  • Gerardo Z., 25 años

  • María Rosario Q., 37 años

  • Juana Candelaria P., 52 años

Así lo dijo en video:

RYE-

Michoacán
Tlalpujahua
Feria de la Esfera
turistas accidente

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com