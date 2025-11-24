Grinch de Tlalpujahua manda mensaje tras tragedia de turistas que iban a Feria de la Esfera en Michoacán

A través de un video en redes sociales, el artista que se identifica como Sombra Urbana, expresó su conmoción por la noticia:

“Este video es para decirles que todo Tlalpujahua, la Feria de la Esfera, todos y cada uno de los que estamos aquí, estamos solidarizados con ustedes. No hay palabras ahorita para expresar estos sentimientos”, dijo.

El siniestro ocurrió la mañana del sábado 22 de noviembre, cuando un autobús turístico que había salido desde Uruapan con destino a Tlalpujahua volcó a la altura del kilómetro 23 de la carretera, en las inmediaciones de la tenencia de Tiripetío, municipio de Morelia.

De acuerdo con reportes oficiales, el vehículo pertenecía a la agencia DC Tours. La unidad partió alrededor de las 04:45 horas y tenía previsto visitar también el municipio de El Oro, en el Estado de México, regresando ese mismo día.

En el lugar del accidente, siete personas fallecieron y al menos 20 más resultaron heridas, incluido el conductor.

Los servicios de emergencia y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) se encargaron del rescate, atención médica y levantamiento de los cuerpos, que fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su identificación.

✝ Personas fallecidas:

Diocelina P., 53 años

Luciano Francisco G., 68 años

Vanessa Galilea A., 18 años

Marisol C., 40 años

Daniela Irene P., 27 años

Mariana Elena G., 53 años

Elizabeth L., 33 años

🚑 Personas lesionadas:

Aide M., 44 años

Domar A., 13 años

Martín A., 42 años

Rogelio E., 56 años

María Guadalupe D., 47 años

Emili Obed P., 14 años

Amairani Dánae V., 29 años

Candelaria P., 52 años

Víctor N., 51 años

José Macrín C., 26 años

Guadalupe Exandrina R., 25 años

Axel Daniel V., 12 años

Martín A., 28 años

Jesús Eduardo R., 28 años (chofer)

Jeserika Martínez D., 37 años

Eduardo R., 33 años

María Elena L., 24 años

Gerardo Z., 25 años

María Rosario Q., 37 años

Juana Candelaria P., 52 años

Así lo dijo en video: