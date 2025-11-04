Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, asumirá la alcaldía de Uruapan, adelanta Jucopo

Del procedimiento es de recordar que el primer paso recae en el cabildo del municipio, en donde se nombra al síndico o síndica como alcalde interino. Posteriormente se le da aviso al Congreso de la ausencia definitiva de su edil. El documento llega en un primer momento a la Mesa Directiva; su recepción se da cuenta en el Pleno del Legislativo y se turna a la Comisión de Gobernación, en donde se hará el análisis en conjunto con el partido o fuerza política que ganó la presidencia municipal. Se genera el dictamen y este pasa a votación de las y los 40 diputados.

Este proceso es crucial, ya que la ley estatal establece los pasos para nombrar a los sustitutos cuando se notifica la ausencia definitiva del propietario, garantizando la continuidad administrativa en Uruapan.

Alanís Sámano reiteró la postura del Congreso de colaborar activamente en este proceso:

"Desde el Congreso lo que hemos dicho y sostenemos ahora es que estamos para colaborar a la estabilidad del municipio, darle garantía a la población de que las cosas continúen haciéndose".

Además de facilitar la transición política, el Congreso se mantendrá atento al seguimiento de la investigación sobre el "terrible asesinato" del alcalde, ofreciendo acompañamiento a la población para restaurar la calma.

Respecto a la estrategia de seguridad, la diputada perredista enfatizó su alineación con las directrices federales, respaldando la labor de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

"Hemos insistido en que la estrategia de seguridad... es la adecuada. En primer lugar, garantizar medidas de prevención atendiendo las causas que generan la exclusión, la desigualdad y la incorporación, sobre todo de los jóvenes, a grupos delictivos", señaló Alanís, destacando la necesidad de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, incluyendo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.