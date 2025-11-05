Grecia Quiroz tiene el respaldo unánime para gobernar Uruapan: Víctor Hugo de la Cruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la antesala de la designación oficial de Grecia Quiroz García como presidenta sustituta de Uruapan por la 76ª Legislatura, el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien resultó herido durante el ataque donde murió el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, confirmó el respaldo total del Cabildo a la viuda del edil asesinado.

En entrevista, De la Cruz, quien sufrió una herida en el costado, detalló que la decisión de nombrar a Quiroz al frente del ayuntamiento fue "unánime" y tiene el respaldo de todo el municipio.

"Grecia es la persona indicada que nos va a representar y le vamos a dar todo el apoyo, todo el respaldo y todo el cobijo necesario", declaró el regidor, reconociendo la complejidad del panorama actual en el municipio. En este sentido, el edil reiteró que la seguridad sigue siendo la prioridad, un tema que el propio Carlos Manzo exigía en vida.