Grecia Quiroz tiene el respaldo unánime para gobernar Uruapan: Víctor Hugo de la Cruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En la antesala de la designación oficial de Grecia Quiroz García como presidenta sustituta de Uruapan por la 76ª Legislatura, el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien resultó herido durante el ataque donde murió el alcalde Carlos Manzo Rodríguez, confirmó el respaldo total del Cabildo a la viuda del edil asesinado.
En entrevista, De la Cruz, quien sufrió una herida en el costado, detalló que la decisión de nombrar a Quiroz al frente del ayuntamiento fue "unánime" y tiene el respaldo de todo el municipio.
"Grecia es la persona indicada que nos va a representar y le vamos a dar todo el apoyo, todo el respaldo y todo el cobijo necesario", declaró el regidor, reconociendo la complejidad del panorama actual en el municipio. En este sentido, el edil reiteró que la seguridad sigue siendo la prioridad, un tema que el propio Carlos Manzo exigía en vida.
"El tema de la seguridad lo pedía nuestro presidente en vida y lo vamos a seguir pidiendo para todo Uruapan, no solamente para nosotros, y para todo Michoacán y todo México", sentenció De la Cruz, evidenciando que la administración entrante hereda una demanda social urgente.
Respecto a las especulaciones y la difusión de videos que señalan a presuntos responsables, como el joven Osvaldo, el regidor hizo un llamado a la cautela y al respeto del debido proceso.
De la Cruz también interpretó las masivas movilizaciones sociales que siguieron al homicidio como una prueba irrefutable del apoyo popular que gozaba el alcalde Manzo. Refutó así las voces que cuestionaban su base política: "Muchos decían que no tenía seguidores, pues bueno, en todo el país se está viendo las movilizaciones; ahí están los seguidores que tenía nuestro presidente y que siguen teniendo".
