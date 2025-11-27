Grecia Quiroz responde a Noroña: "Tengo valores y sé separar las cosas"

Sobre ese señalamiento, la alcaldesa fue enfática al negar que haya utilizado la tragedia con fines políticos. “No me quiero hacer la víctima ni mucho menos, y que tampoco esta situación yo la he utilizado en un tema político. Sé separar las cosas, tengo valores, formación que me vine haciendo con Carlos”, indicó.

En la misma entrevista, añadió que su actuar responde a convicciones éticas que compartía con Manzo: “Él me inculcó siempre eso, que en política tenía que ser recto, derecho, y yo creo que esta persona no tiene ni la más mínima idea de lo que se trata ser un servidor público, porque expresarse así no tiene palabras”, sentenció, aludiendo a Fernández Noroña.

Finalmente, consideró que debería haber una llamada de atención contra el senador, pues sus palabras perjudican al partido que representa. La respuesta de Quiroz se suma a la ola de críticas hacia Noroña por sus comentarios, los cuales ya han sido calificados como misóginos e insensibles por legisladoras, figuras de su mismo movimiento, y voces feministas que exigen respeto a las mujeres en la vida pública.