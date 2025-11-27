Grecia Quiroz responde a Noroña: "Tengo valores y sé separar las cosas"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, respondió este jueves a los señalamientos del senador Gerardo Fernández Noroña, a quien recriminó la falta de respeto y sensibilidad tras haberla acusado de usar el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, con fines políticos.
En entrevista con Azucena Uresti en Radio Fórmula, la alcaldesa lamentó el tono del legislador y le pidió recordar que "hay niveles" para dirigirse a una mujer que atraviesa un duelo.
“Quizá esta persona pueda decir que yo no tengo la experiencia política como quizá él se las da en su vida pública, pero sí puedo decirle que en la vida pública hay niveles, hay niveles para hablar, para expresarse, para conducirse a una mujer que está viviendo un duelo y no se me hace de un caballero que se exprese de esa manera. Si asumí este cargo fue para honrar la memoria de Carlos”, expresó.
Quiroz recordó que ni ella ni Carlos Manzo militaban en partido alguno, ya que ambos fundaron el Movimiento Independiente del Sombrero. Lo anterior, en referencia a las declaraciones del senador, quien sugirió que la presidenta municipal estaría "alentada por la ultraderecha" al solicitar la investigación de morenistas por su posible vínculo con el asesinato.
Sobre ese señalamiento, la alcaldesa fue enfática al negar que haya utilizado la tragedia con fines políticos. “No me quiero hacer la víctima ni mucho menos, y que tampoco esta situación yo la he utilizado en un tema político. Sé separar las cosas, tengo valores, formación que me vine haciendo con Carlos”, indicó.
En la misma entrevista, añadió que su actuar responde a convicciones éticas que compartía con Manzo: “Él me inculcó siempre eso, que en política tenía que ser recto, derecho, y yo creo que esta persona no tiene ni la más mínima idea de lo que se trata ser un servidor público, porque expresarse así no tiene palabras”, sentenció, aludiendo a Fernández Noroña.
Finalmente, consideró que debería haber una llamada de atención contra el senador, pues sus palabras perjudican al partido que representa. La respuesta de Quiroz se suma a la ola de críticas hacia Noroña por sus comentarios, los cuales ya han sido calificados como misóginos e insensibles por legisladoras, figuras de su mismo movimiento, y voces feministas que exigen respeto a las mujeres en la vida pública.
